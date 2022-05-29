Матыцин рассчитывает, что Fan ID начнёт действовать на матчах РПЛ в новом сезоне
- РИА Новости
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«С началом чемпионата система Fan ID будет действовать, естественно. Я думаю, что это будет Российская премьер-лига (РПЛ)», — цитирует Матыцина ТАСС.
Матчи первого тура РПЛ должны состоятся 15—18 июля.
Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу 1 июня.
Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» выкупят абонементы только на первый круг из-за бойкота Fan ID.