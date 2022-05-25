Фанаты «Зенита» выкупят абонементы только на первый круг из-за бойкота Fan ID

Фанаты «Зенита» из объединения «Ландскрона» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Зенит» начал реализацию абонементов на фанатский «Вираж» на сезон-2022/23. Подтвердилась информация, что система Fan ID на нашем стадионе будет запущена в работу не ранее 1 декабря 2022 года. В связи с этим мы напоминаем нашу позицию, озвученную ранее: мы отказываемся от оформления Fan ID», — говорится на сайте объединения.

Напомним, что Fan ID можно будет получить на портале госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу 1 июня.

Фанатские организации «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Ростова» и ряда других клубов выступили с официальными заявлениями, в которых пообещали не приходить на матчи своих команд, если для посещения стадиона будет необходим цифровой документ.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о введении Fan ID.