Отец Макгрегора жёстко ответил Зеленскому после критики его сына за фото с Путиным
- AP
«Зеленский, сражайся и держи имя моего сына подальше от своего паршивого рта», — написал отец Макгрегора в своих социальных сетях.
Макгрегор сфотографировался с Путиным на финале чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве. В комментарии к этому посту он написал, что президент России — один из величайших лидеров современности. Зеленский раскритиковал бойца за эту фотографию, заявив, что до этого он был фанатом Конора.
Ранее Макгрегор сообщил о планах вернуться в октагон.