Отец Макгрегора жёстко ответил Зеленскому после критики его сына за фото с Путиным

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Отец бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора Тони отреагировал на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского в адрес его сына за фотографию с главой России Владимиром Путиным.
Отец Макгрегора жёстко ответил Зеленскому после критики его сына за фото с Путиным
  • AP

«Зеленский, сражайся и держи имя моего сына подальше от своего паршивого рта», — написал отец Макгрегора в своих социальных сетях.

Макгрегор сфотографировался с Путиным на финале чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве. В комментарии к этому посту он написал, что президент России — один из величайших лидеров современности. Зеленский раскритиковал бойца за эту фотографию, заявив, что до этого он был фанатом Конора.

Ранее Макгрегор сообщил о планах вернуться в октагон.

 

 

 

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