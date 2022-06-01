Новым владельцем «Милана» станет инвестиционная компания RedBird Capital

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Американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners договорилась с Elliott Advisors UK Limited о покупке итальянского клуба.
Новым владельцем «Милана» станет инвестиционная компания RedBird Capital
  • AP

«Милан» на официальном сайте объявил о предстоящей смене владельца.

Сделка оценивается в €1,2 млрд. Elliott сохранит за собой небольшие имущественные интересы в «Милане» и места в совете директоров. Процесс смены руководства планируют завершить в течение лета, а закрытие сделки ожидается не позднее сентября текущего года.

В сезоне-2021/22 «Милан» финишировал на первом месте в турнирной таблице Серии А (86 очков). Второе место занял «Интер» (84).

Ранее владелец футбольного клуба «Монца», бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поставил перед клубом цель выиграть чемпионат Италии и Лигу чемпионов.

 

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