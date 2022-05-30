Берлускони поставил перед «Монцей» цель выиграть чемпионат Италии и Лигу чемпионов

Владелец футбольного клуба «Монца», бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поставил перед командой задачу выиграть чемпионат страны и Лигу чемпионов.

«Невероятное, но заслуженное достижение после великолепного сезона. Ждём, не дождемся дерби с «Миланом». «Монца» был основан в 1912 году и никогда не играл в элитном дивизионе, мы очень рады за болельщиков. Ставим цель выиграть скудетто и Лигу чемпионов», — приводит слова Берлускони Corierre dello Sport.

«Монца» обыграла «Пизу» счёт первого матча — 2:1. Таким образом, «Монца» по сумме двух матчей (6:4) впервые в истории вышла в Серию А.

Берлускони был главой «Милана» на протяжении 25 лет — с 1986-го по 2017 год. В 2018 году бывший премьер-министр Италии приобрёл футбольный клуб «Монца», который выступал в Серии С.

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