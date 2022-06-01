Винер-Усманова считает, что возвращение гимнасток на соревнования FIG зависит от МОК

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что сроки возвращения российских гимнасток на соревнования под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) зависят от решения Международного олимпийского комитета (МОК).

«Всё зависит не только от международной федерации, но и от Международного олимпийского комитета. Спорт и политика несовместимы, а теперь у нас должна быть политика спорта. Нам нужно соревноваться с китайцами — сильнейшими в мире спортсменами, встречаться, общаться у них и у нас. У Белоруссии в нашем виде спорта тоже очень сильные спортсмены, мы с ними встречаемся, у нас всё время проходят турниры», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Она также подчеркнула, что санкции действуют уже долгие годы, а политика спорта теперь играет большую роль. По её мнению, политика спорта должна объединять и давать результат вне зависимости от Олимпийских игр.

Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян к соревнованиям. После этого многие спортивные федерации стали отстранять спортсменов из России от участия в международных стартах. Это же коснулось и гимнасток.

Ранее Винер-Усманова оценила выступление российских гимнасток на международном турнире в Дубае.