Винер-Усманова оценила выступление российских гимнасток на международном турнире в Дубае

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о результатах российских спортсменок на международном турнире UAE Gymnastika Cup в Дубае.

«Турнир, можно сказать, пробный. Мы поехали большой командой. Всё было довольно поспешно организовано, потому что мы не знали, как будем платить. Но это не имеет никакого значения, гимнастки выступали очень хорошо», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

Напомним, что на соревнованиях победила Алина Горносько из Белоруссии (138,3). Второе место у Лалы Крамаренко (136,37). Дина Аверина набрала 134,54 балла и стала третьей, а её сестра Арина набрала 130,64 балла и заняла пятое место.

Турнир UAE Gymnastika Cup проходил не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), поэтому российские и белорусские спортсменки выступали в Дубае под флагами своих стран.

Ранее исполнительный комитет FIG запретил спортсменам использовать политическую, расовую и религиозную пропаганду на соревнованиях.