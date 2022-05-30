Винер-Усманова оценила выступление российских гимнасток на международном турнире в Дубае
- РИА Новости
«Турнир, можно сказать, пробный. Мы поехали большой командой. Всё было довольно поспешно организовано, потому что мы не знали, как будем платить. Но это не имеет никакого значения, гимнастки выступали очень хорошо», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.
Напомним, что на соревнованиях победила Алина Горносько из Белоруссии (138,3). Второе место у Лалы Крамаренко (136,37). Дина Аверина набрала 134,54 балла и стала третьей, а её сестра Арина набрала 130,64 балла и заняла пятое место.
Турнир UAE Gymnastika Cup проходил не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), поэтому российские и белорусские спортсменки выступали в Дубае под флагами своих стран.
Ранее исполнительный комитет FIG запретил спортсменам использовать политическую, расовую и религиозную пропаганду на соревнованиях.