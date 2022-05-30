Винер-Усманова оценила выступление российских гимнасток на международном турнире в Дубае

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о результатах российских спортсменок на международном турнире UAE Gymnastika Cup в Дубае.
Винер-Усманова оценила выступление российских гимнасток на международном турнире в Дубае
  • РИА Новости

«Турнир, можно сказать, пробный. Мы поехали большой командой. Всё было довольно поспешно организовано, потому что мы не знали, как будем платить. Но это не имеет никакого значения, гимнастки выступали очень хорошо», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

Напомним, что на соревнованиях победила Алина Горносько из Белоруссии (138,3). Второе место у Лалы Крамаренко (136,37). Дина Аверина набрала 134,54 балла и стала третьей, а её сестра Арина набрала 130,64 балла и заняла пятое место.

Турнир UAE Gymnastika Cup проходил не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), поэтому российские и белорусские спортсменки выступали в Дубае под флагами своих стран.

Ранее исполнительный комитет FIG запретил спортсменам использовать политическую, расовую и религиозную пропаганду на соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить