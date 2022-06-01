Чичерин рассказал о скандальном уходе из «Динамо» в 2013 году

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Российский защитник Никита Чичерин прокомментировал свой скандальный уход из московского «Динамо» в 2013 году.
Чичерин рассказал о скандальном уходе из «Динамо» в 2013 году
  • РИА Новости

«В том, что со мной разорвали контракт, нет объективности и спортивного принципа. В мае 2013 года я подписал новый контракт с «Динамо» на три года. Степашин за месяц до этого говорил, что моё продление — одна из главных задач клуба. Я чувствовал доверие со стороны клуба, всё классно. А через полгода, в декабре, клуб разрывает со мной контракт», — приводит слова Чичерина Sport24.

По его словам, в середине сезона-2012/13 клуб подписал Бориса Ротенберга — и правых защитников в команде стало слишком много. Он рассказал, что за два дня до закрытия трансферного окна ему позвонил агент и сообщил, что необходимо уходить в аренду.

«Я вообще в шоке. Дело даже не в самой аренде, в ней ничего страшного нет. Но просто со мной за два месяца до этого подписали полноценный контракт, я настроен на игру в основе. В итоге решил остаться», — добавил Чичерин.

Всего за московский клуб Чичерин провёл 24 матча. В сезоне-2021/22 защитник выступает в Высшей лиге Таджикистана за команду «Истиклол Душанбе», за которую сыграл десять матчей и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что польский защитник Мацей Рыбус покинет «Локомотив» после окончания контракта 30 июня.

 

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