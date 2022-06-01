Романцев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил идею перехода Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
Романцев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

«Мне не кажется, что уже настал момент, когда стоит решаться на столь серьёзный шаг и уходить из УЕФА. Во-первых, мне не очень понятны сама идея и её перспективы. Во-вторых, сейчас, когда политические страсти захлестнули и спорт, ФИФА вряд ли поддержит нас и воспримет это решение как вызов», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, нужно набраться терпения и не впадать в крайности. Он также подчеркнул, что надеется на здравый смысл футбольных чиновников и на возвращение России к международным турнирам.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации с отстранением российских клубов от международных соревнований.

 

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