В России вступил в силу закон о Fan ID

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Закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования вступает в силу с 1 июня 2022 года.
В России вступил в силу закон о Fan ID
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

Согласно документу, на спортивные соревнования вход для болельщиков будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Напомним, что в связи с введением данного закона активные болельщики многих футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) решили бойкотировать матчи.


Ранее министр спорта Олег Матыцин рассказал, когда начнёт действовать паспорт болельщика для допуска фанатов на стадионы.

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