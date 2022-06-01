В России вступил в силу закон о Fan ID

Закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Согласно документу, на спортивные соревнования вход для болельщиков будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Напомним, что в связи с введением данного закона активные болельщики многих футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) решили бойкотировать матчи.



Ранее министр спорта Олег Матыцин рассказал, когда начнёт действовать паспорт болельщика для допуска фанатов на стадионы.