В России вступил в силу закон о Fan ID
- АГН «Москва»
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Согласно документу, на спортивные соревнования вход для болельщиков будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В документе будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Напомним, что в связи с введением данного закона активные болельщики многих футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) решили бойкотировать матчи.
Ранее министр спорта Олег Матыцин рассказал, когда начнёт действовать паспорт болельщика для допуска фанатов на стадионы.