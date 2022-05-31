«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в переходе Мамардашвили из «Валенсии»

Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили может перейти из «Валенсии» в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

21-летний футболист привлёк внимание «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», сообщает Marca. Отмечается, что никаких официальных предложений от клубов грузинскому голкиперу пока не поступало.

«Валенсия» уже проявила желание продлить контракт с Мамардашвили и увеличить сумму отступных, которая сейчас составляет €20 млн.

В сезоне-2021/22 вратарь провёл за испанский клуб 18 матчей в Примере.

Ранее хорватский полузащитник Иван Перишич подписал контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года.