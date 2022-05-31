«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в переходе Мамардашвили из «Валенсии»
21-летний футболист привлёк внимание «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», сообщает Marca. Отмечается, что никаких официальных предложений от клубов грузинскому голкиперу пока не поступало.
«Валенсия» уже проявила желание продлить контракт с Мамардашвили и увеличить сумму отступных, которая сейчас составляет €20 млн.
В сезоне-2021/22 вратарь провёл за испанский клуб 18 матчей в Примере.
Ранее хорватский полузащитник Иван Перишич подписал контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года.