Перишич — о переходе в «Тоттенхэм»: это было одно из самых сложных решений в карьере

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Хорватский полузащитник Иван Перишич высказался о решении заключить контракт с английским «Тоттенхэмом» до 2024 года.

«Для меня это было одно из самых сложных решений, которое мне приходилось принимать в карьере. Я решил осуществить свою мечту — играть в Английской премьер-лиге», — цитирует Перишича журналист Фабрицио Романо в Twitter.

33-летний футболист присоединится к английскому клубу в июле после окончания срока контракта с «Интером».

Хорват выступал за «Интер» с 2015 года. В сезоне-2021/22 он провёл за итальянский клуб 49 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал девять результативных передач.

«Тоттенхэм» занял четвёртое место в таблице АПЛ и набрал 71 очко.

Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал результаты своего клуба в завершившемся сезоне АПЛ.

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