Морозова: Рублёву в матче с Чиличем важно справиться с нервами

Победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова считает, что Андрей Рублёв сможет обыграть хорвата Марина Чилича, если не будет нервничать.

«Конечно, он будет волноваться. Если бы он играл с кем-то из первой десятки, то, возможно, относился бы по-другому. Чилич, конечно, чемпион US Open, но теннисист всё-таки не того эшелона, что Надаль или Джокович. Тут Рублёв понимает, что шансы у него есть, и нервы будут определять всё. У него есть та игра, которая даст возможность победить. Но нужно всё собрать воедино и выдать именно в нужный момент. Будем надеяться, что Андрей использует накопленный опыт и, самое главное, не перегорит, а спокойно подготовится к этому матчу», — заявила Морозова в интервью RT.

Ранее Морозова оценила шансы на победу Рублёва в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции с Чиличем.