Морозова: Рублёву в матче с Чиличем важно справиться с нервами

Короткая ссылка
Победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова считает, что Андрей Рублёв сможет обыграть хорвата Марина Чилича, если не будет нервничать.
Морозова: Рублёву в матче с Чиличем важно справиться с нервами
  • Gettyimages.ru

«Конечно, он будет волноваться. Если бы он играл с кем-то из первой десятки, то, возможно, относился бы по-другому. Чилич, конечно, чемпион US Open, но теннисист всё-таки не того эшелона, что Надаль или Джокович. Тут Рублёв понимает, что шансы у него есть, и нервы будут определять всё. У него есть та игра, которая даст возможность победить. Но нужно всё собрать воедино и выдать именно в нужный момент. Будем надеяться, что Андрей использует накопленный опыт и, самое главное, не перегорит, а спокойно подготовится к этому матчу», — заявила Морозова в интервью RT.

Ранее Морозова оценила шансы на победу Рублёва в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции с Чиличем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить