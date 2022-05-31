WBO назначила бой между Тимом Цзю и Чарло
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Как сообщает BoxingScene, бойцы должны согласовать условия предстоящего поединка до 20 июня.
Джермелл Чарло выиграл 35 из 37 проведённых поединков. На счету 27-летнего боксёра 21 победа (15 нокаутом) и ни одного поражения.
В последнем бою Цзю одержал победу единогласным решением судей над американцем Терреллом Гошеем. За победу он получил $1 млн. Боксёр сохранил право на титул чемпиона мира.
Ранее менеджер австралийского боксёра Цзю Глен Дженнингс сообщил, что его клиент перенёс операцию на обеих руках.