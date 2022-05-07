Тим Цзю перенёс корректирующую операцию на обеих руках

Глен Дженнингс, менеджер австралийского боксёра Тимофея Цзю, сообщил, что его клиент перенёс операцию на обеих руках.

«Последние несколько боёв Тим проводил с больными руками, поэтому, учитывая продолжительные сроки ожидания реванша между Кастаньо и Чарло, было разумно решить эту проблему сейчас. Ему сделали корректирующую операцию, чтобы руки Тима были готовы к самому важному поединку в его жизни», — цитирует Дженнингса Boxingscene.

27-летний Цзю одержал победу единогласным решением судей над американцем Терреллом Гошеем. За победу он получил $1 млн и сохранил право на титул чемпиона мира. На счету Цзю 21 победа (15 нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее чемпион WBO International Магомед Курбанов сообщил дату проведения следующего поединка.