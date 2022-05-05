«Чемпионат»: стала известна дата следующего боя боксёра Курбанова

Чемпион WBO International Магомед Курбанов сообщил дату проведения следующего поединка.

«Дата моего нового боя определена — 2 июля. Поединок состоится в Екатеринбурге. Имя соперника пока неизвестно. Думаю, в ближайшие десять дней узнаю», — цитирует Курбанова «Чемпионат».

Напомним, что на счету 26-летнего спортсмена 22 победы (13 нокаутом) и ни одного поражения. 5 мая 2017 года россиянин досрочно победил техническим нокаутом в девятом раунде литовца Виргилиюса Стапулёниса и завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental в первом среднем весе.

Ранее Курбанов сообщил, что готов провести поединок с австралийцем Тимом Цзю.