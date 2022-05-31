Источник: Гончаренко в скором времени может возглавить азербайджанский «Нефтчи»
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Об этом сообщил Владислав Татур в своём Telegram-канале.
В 2015 году Гончаренко вошёл в тренерский штаб ЦСКА, но вскоре покинул команду из-за желания продолжить самостоятельную работу. Белорусский специалист возглавлял «Уфу» с июня по декабрь 2016 года. Под его руководством клуб провёл 19 матчей, девять из которых закончились победой уфимцев. В 2016-м 44-летний тренер вернулся к армейцам и подписал контракт с клубом на два года. В сезоне-2016/17 красно-синие заняли второе место в РПЛ и получили право сыграть в Лиге чемпионов.
В 2021 году Гончаренко стал наставником «Краснодара», но в 2022-м руководство клуба расторгло с ним контракт из-за агрессивного поведения во время матчей.
Ранее краснодарский клуб объявил о назначении Александра Сторожука главным тренером команды на постоянной основе.