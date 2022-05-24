«Краснодар» объявил о назначении Сторожука главным тренером

«Краснодар» объявил о назначении Александра Сторожука главным тренером команды на постоянной основе.

«Его ближайшими помощниками будут старший тренер Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, Антон Антонов, отвечающий за физподготовку, и тренер по технике Антон Поправкин. Кроме того, произошло новое назначение: Михаил Савченко, воспитавший Матвея Сафонова и Станислава Агкацева, задействован в работе с вратарями», — говорится в заявлении «Краснодара».

По информации издания «РБ Спорт», иностранные футболисты из «Краснодара» планируют вернуться и начать подготовку к сезону-2022/23 в составе краснодарского клуба, который активно ведёт работу по их возращению в Россию.

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте.

Ранее бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал уход из команды Юрия Газинского, Александра Мартыновича и Евгения Городова.