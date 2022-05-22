Гончаренко: без Газинского и Мартыновича тяжело представить «Краснодар»

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал уход из команды Юрия Газинского, Александра Мартыновича и Евгения Городова.

«Когда уходят ветераны, всегда есть сожаление. Особенно, когда ты с ними работал и находишься в хороших отношениях. Это касается всех троих. «Краснодар», видимо, будет обновляться, как и некоторые другие клубы РПЛ. Желаю всем ребятам удачи», — цитирует Гончаренко «РБ Спорт».

18 мая стало известно, что вратарь Евгений Городов, защитник Александр Мартынович и полузащитник Юрий Газинский покинут «Краснодар» по окончании сезона-2021/22.

«Краснодар» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 30-го тура РПЛ. Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:1.

«Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. «Ахмат» (42 очка) — седьмой.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение, что высокий результат «Краснодара» по итогам РПЛ говорит о хорошей работе академии.