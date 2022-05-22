Андрей Тихонов: высокий результат «Краснодара» по итогам сезона говорит о работе академии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение, что высокий результат «Краснодара» по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) говорит о хорошей работе академии.

«Удивил, конечно, результат, не думаю, что кто-то ожидал, что «Краснодар» сможет так, но это говорит о том, что академия Сергея Галицкого работает. Молодые ребята после весеннего рестарта чемпионата доказали, что у них всё в порядке с академией», — цитирует Тихонова ТАСС.

«Краснодар» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 30-го тура РПЛ. Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:1.

«Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. «Ахмат» (42 очка) — седьмой.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев высказался об уходе Юрия Газинского и Александра Мартыновича из «Краснодара».