Андрей Тихонов: высокий результат «Краснодара» по итогам сезона говорит о работе академии

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказал мнение, что высокий результат «Краснодара» по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) говорит о хорошей работе академии.
Андрей Тихонов: высокий результат «Краснодара» по итогам сезона говорит о работе академии
  • РИА Новости

«Удивил, конечно, результат, не думаю, что кто-то ожидал, что «Краснодар» сможет так, но это говорит о том, что академия Сергея Галицкого работает. Молодые ребята после весеннего рестарта чемпионата доказали, что у них всё в порядке с академией», — цитирует Тихонова ТАСС.

«Краснодар» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 30-го тура РПЛ. Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:1.

«Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. «Ахмат» (42 очка) — седьмой.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев высказался об уходе Юрия Газинского и Александра Мартыновича из «Краснодара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить