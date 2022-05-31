Кухарчук рассказал об эмоциях от финального матча Кубка России

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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук признался, что финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» вызвал у него сильные эмоции.
Кухарчук рассказал об эмоциях от финального матча Кубка России
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Финал Кубка России я смотрел дома, очень жаль, что не получилось посмотреть на стадионе. Когда МакSим исполняла песню и весь стадион пел, там не то что мурашки, там волдыри пошли. Как в России кто-то говорит, что здесь нет футбола? Это топ, такие эмоции», — цитирует Кухарчука «Матч ТВ».

Красно-белые обыграли в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1). В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У бело-голубых отличился Арсен Захарян (55-я).

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской премьер-лиге, набрав 61 очко. Таким образом, московский клуб в матче за Суперкубок России сыграет с сине-бело-голубыми.

Ранее в «Динамо» раскритиковали поведение Умярова перед пенальти в финале Кубка России.

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