Хорватский футболист Уремович расторг контракт с «Рубином» после вылета клуба из РПЛ
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
25-летний футболист воспользовался пунктом в контракте, который позволил ему покинуть команду после вылета казанского клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба «Рубина».
Напомним, что 24 марта Уремович воспользовался предоставленной ФИФА возможностью приостановки контракта с «Рубином» до лета и подписал соглашение с английским футбольным клубом «Шеффилд Юнайтед».
Уремович выступал за российскую команду с 2018 года. Он провёл за команду 97 матчей, забил один мяч и отдал один голевой пас.
Ранее спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский высказался об отъезде легионеров из команды.