Хорватский футболист Уремович расторг контракт с «Рубином» после вылета клуба из РПЛ

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Хорватский защитник Филип Уремович расторг контракт с казанским «Рубином» и перешёл в немецкую «Герту» на правах свободного агента.
Хорватский футболист Уремович расторг контракт с «Рубином» после вылета клуба из РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

25-летний футболист воспользовался пунктом в контракте, который позволил ему покинуть команду после вылета казанского клуба из Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба «Рубина».

Напомним, что 24 марта Уремович воспользовался предоставленной ФИФА возможностью приостановки контракта с «Рубином» до лета и подписал соглашение с английским футбольным клубом «Шеффилд Юнайтед».

Уремович выступал за российскую команду с 2018 года. Он провёл за команду 97 матчей, забил один мяч и отдал один голевой пас.

Ранее спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский высказался об отъезде легионеров из команды.

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