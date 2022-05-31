Губерниев отреагировал на уход Бакаева из «Спартака»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Зелимхана Бакаева из «Спартака».
Губерниев отреагировал на уход Бакаева из «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мне кажется, вокруг покупок футболистов очень много тёмного. Тут сам чёрт не разберёт. В мутной воде жучки и паучки плетут свои золотые паутинки и складывают золотишко в их уютные норки», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

25-летний футболист является воспитанником «Спартака». Вместе с клубом, помимо Кубка России, он завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Всего за красно-белых он провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

«Спартак» в финале КР сезона-2021/22 нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1. Бакаев на поле не появился.

Ранее Бакаев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку.

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