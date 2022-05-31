Губерниев отреагировал на уход Бакаева из «Спартака»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Зелимхана Бакаева из «Спартака».

«Мне кажется, вокруг покупок футболистов очень много тёмного. Тут сам чёрт не разберёт. В мутной воде жучки и паучки плетут свои золотые паутинки и складывают золотишко в их уютные норки», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

25-летний футболист является воспитанником «Спартака». Вместе с клубом, помимо Кубка России, он завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Всего за красно-белых он провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

«Спартак» в финале КР сезона-2021/22 нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1. Бакаев на поле не появился.

Ранее Бакаев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку.