Бакаев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

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Полузащитник Зелимхан Бакаев выразил благодарность болельщикам «Спартака» и всему руководству красно-белых за поддержку.
Бакаев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Попрощаться с болельщиками на футбольном поле я не смог. Так получилось, что клуб не предложил мне контракт. Такое бывает. Но у меня ни к кому нет претензий, это часть профессии. Хочу выразить благодарность фанатам», — написал Бакаев в соцсетях.

Он также поблагодарил футболистов, тренеров, сотрудников базы, офиса и президента клуба Леонида Федуна за поддержку.

«Мой следующий шаг — принять решение о будущем. Как и любое приключение, это должно быть увлекательно. Главное — продолжить заниматься любимым делом», — добавил Бакаев.

25-летний футболист является воспитанником «Спартака». Вместе с клубом, помимо Кубка России, он завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Всего за красно-белых он провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

«Спартак» в финале КР сезона-2021/22 нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1. Бакаев на поле не появился.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал главного тренера красно-белых Паоло Ваноли за отношение к Бакаеву.

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