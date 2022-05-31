Роднина: Загитова сможет стать спортивным функционером, если хочет этого

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Госдумы, отреагировала на слова фигуристки Алины Загитовой, которая заявила, что хочет делать российский спорт сильнее в качестве ведущей и спортсмена.
Роднина: Загитова сможет стать спортивным функционером, если хочет этого
  • РИА Новости

«Флаг ей в руки, молодым везде у нас дорога. Загитова сможет стать спортивным функционером, если хочет этого. Что ей нужно для этого делать? Слушайте, я эту девочку знаю только по телевизионной картинке, никогда с ней не общалась, не разговаривала. Как я могу давать оценки её возможностям и советовать что-то конкретное?» — цитирует Роднину Sport24.

По её словам, желание у Загитовой есть, а исполнение всегда зависит от человека. Она также подчеркнула, что надо усердно трудиться и работать над достижением цели.

Напомним, что Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы и России, а также стала победительницей финала Гран-при.

Ранее Загитова заявила о намерении улучшить российский спорт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить