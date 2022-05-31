Роднина: Загитова сможет стать спортивным функционером, если хочет этого

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Госдумы, отреагировала на слова фигуристки Алины Загитовой, которая заявила, что хочет делать российский спорт сильнее в качестве ведущей и спортсмена.

«Флаг ей в руки, молодым везде у нас дорога. Загитова сможет стать спортивным функционером, если хочет этого. Что ей нужно для этого делать? Слушайте, я эту девочку знаю только по телевизионной картинке, никогда с ней не общалась, не разговаривала. Как я могу давать оценки её возможностям и советовать что-то конкретное?» — цитирует Роднину Sport24.

По её словам, желание у Загитовой есть, а исполнение всегда зависит от человека. Она также подчеркнула, что надо усердно трудиться и работать над достижением цели.

Напомним, что Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она является единственной фигуристкой, которая выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы и России, а также стала победительницей финала Гран-при.

Ранее Загитова заявила о намерении улучшить российский спорт.