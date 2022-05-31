«Зенит» приостановил переговоры с вратарём «Химок» Лантратовым из-за ситуации с бол-боем

Петербургский «Зенит» приостановил переговоры по трансферу вратаря «Химок» Ильи Лантратова из-за его неспортивного поведения в стыковом матче против «СКА-Хабаровск».

Переговоры о переходе голкипера в «Зенит» возобновятся, если в петербургском клубе не смогут найти ему замену, сообщает Eurostavka.

На 69-й минуте матча вратарь подмосковного клуба выбежал за пределы поля, выхватил мяч из рук бол-боя и толкнул его, из-за чего тот упал. Несмотря на это, главный арбитр встречи Владимир Москалёв решил не удалять голкипера «Химок» с поля. Позже вратарь извинился перед мальчиком.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче (1:0). Победный мяч забил Эмерсон Палмери дос Сантос на 14-й минуте. Подмосковный клуб по сумме двух матчей (3:1) обыграл «СКА-Хабаровск» и сохранил прописку в РПЛ в сезоне-2022/23.

Ранее Лантратов рассказал о встрече с бол-боем после инцидента в первом стыковом матче со «СКА-Хабаровск».