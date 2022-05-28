Лантратов рассказал о своей реакции на встречу с бол-боем, которого он толкнул в первом матче
- globallookpress.com
- © Daniel Felipe Kutepov
«Видел, что бол-бой из Хабаровска приехал. Моя реакция? Да никакой», — цитирует Лантратова «Спорт-Экспресс».
Он также поделился эмоциями от ответного матча со «СКА-Хабаровск» (3:0).
«Не сложный получился? Ничего себе! Наоборот, когда мало работы на воротах, это сложно. Я сконцентрировался», — добавил Лантратов.
«Химки» по сумме двух матчей (3:1) обыграли «СКА-Хабаровск» и сохранили прописку в РПЛ в сезоне-2022/23.
Ранее «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» во втором стыковом матче и остались в РПЛ.