Лантратов рассказал о своей реакции на встречу с бол-боем, которого он толкнул в первом матче

Голкипер «Химок» Илья Лантратов рассказал о встрече с бол-боем после инцидента в первом стыковом матче со «СКА-Хабаровск».

«Видел, что бол-бой из Хабаровска приехал. Моя реакция? Да никакой», — цитирует Лантратова «Спорт-Экспресс».

Он также поделился эмоциями от ответного матча со «СКА-Хабаровск» (3:0).

«Не сложный получился? Ничего себе! Наоборот, когда мало работы на воротах, это сложно. Я сконцентрировался», — добавил Лантратов.

«Химки» по сумме двух матчей (3:1) обыграли «СКА-Хабаровск» и сохранили прописку в РПЛ в сезоне-2022/23.

Ранее «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» во втором стыковом матче и остались в РПЛ.