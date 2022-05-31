Полузащитник «Урала» Августиняк покинул команду из-за политической ситуации

Польский полузащитник Рафал Августиняк принял решение не продлевать контракт с «Уралом» из-за политической обстановки.

«Я говорил с женой, и из-за политической ситуации мы не можем остаться в России. Это сложное решение, потому что я хотел продолжать играть на Урале. Спасибо большое за три года! Удачи!» — приводит слова Августиняка официальный сайт «Урала».

28-летний футболист присоединился к команде в 2019 году. За всё время он провёл 87 матчей, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что польский защитник Мацей Рыбус покинет «Локомотив» после завершения действия контракта 30 июня.