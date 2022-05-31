Полузащитник «Урала» Августиняк покинул команду из-за политической ситуации

Короткая ссылка
Польский полузащитник Рафал Августиняк принял решение не продлевать контракт с «Уралом» из-за политической обстановки.
Полузащитник «Урала» Августиняк покинул команду из-за политической ситуации
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Я говорил с женой, и из-за политической ситуации мы не можем остаться в России. Это сложное решение, потому что я хотел продолжать играть на Урале. Спасибо большое за три года! Удачи!» — приводит слова Августиняка официальный сайт «Урала».

28-летний футболист присоединился к команде в 2019 году. За всё время он провёл 87 матчей, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что польский защитник Мацей Рыбус покинет «Локомотив» после завершения действия контракта 30 июня.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить