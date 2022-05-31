ФССР выдвинула Гарт в члены исполкома международной федерации

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Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин сообщил, что президент ФССР Наталия Гарт выдвинута в члены исполкома Международной федерации санного спорта (FIL).
ФССР выдвинула Гарт в члены исполкома международной федерации
  • РИА Новости
  • © Александр Натрускин

«Выборный конгресс FIL пройдёт с 18 по 19 июня в предместье австрийского Инсбрука. Будут избраны новые вице-президенты и президент, новые члены исполкома, новые члены комиссий. Мы подали заявки в ряд комиссий, а Наталию Гарт выдвинули в члены исполкома FIL. Но отлично понимаем, что в нынешней политической ситуации шансы на успех малы», — цитирует Тюрина ТАСС.

Гарт возглавляет ФССР с 2012 года, она переизбиралась на должность она в 2014, 2018 и 2022 годах.

8 апреля на конгрессе FIL отменили решение исполкома международной федерации об отстранении российских саночников от соревнований. Однако Гарт по итогам конгресса была исключена из членов исполкома FIL.

Ранее Гарт сообщила, что оспорила своё исключение из исполкома FIL.

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