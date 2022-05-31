Булыкин: думаю, в уход Рыбуса вмешалась политика

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на уход Мацея Рыбуса из столичного клуба.
Булыкин: думаю, в уход Рыбуса вмешалась политика
  • globallookpress.com
  • © Norbert Scanella

«Мацей был качественным, хорошим игроком, который приносил пользу команде. Причины ухода могут быть разными: начиная от того, что есть молодые футболисты на его место, заканчивая политическими мотивами самого Мацея. Мы видели много примеров, когда футболисты и не только покинули российский чемпионат из-за такого давления. Думаю, что в уход Рыбуса вмешалась политика», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

32-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2017 года, провёл за клуб 136 матчей, забил три мяча и отдал 12 результативных передач.

В составе железнодорожников Рыбус стал обладателем четырёх титулов: чемпион России сезона-2017/18; двукратный обладатель Кубка России в сезоне-2018/19 и сезоне-2020/21; обладатель Суперкубка России — 2019.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе защитника Рыбуса.

 

 

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