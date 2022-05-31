Булыкин: думаю, в уход Рыбуса вмешалась политика

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на уход Мацея Рыбуса из столичного клуба.

«Мацей был качественным, хорошим игроком, который приносил пользу команде. Причины ухода могут быть разными: начиная от того, что есть молодые футболисты на его место, заканчивая политическими мотивами самого Мацея. Мы видели много примеров, когда футболисты и не только покинули российский чемпионат из-за такого давления. Думаю, что в уход Рыбуса вмешалась политика», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

32-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2017 года, провёл за клуб 136 матчей, забил три мяча и отдал 12 результативных передач.

В составе железнодорожников Рыбус стал обладателем четырёх титулов: чемпион России сезона-2017/18; двукратный обладатель Кубка России в сезоне-2018/19 и сезоне-2020/21; обладатель Суперкубка России — 2019.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе защитника Рыбуса.