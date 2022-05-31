Колосков — о выборе места проведения Суперкубка России: РФС должен учесть желание команд

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о выборе места проведения матча за Суперкубок России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
Колосков — о выборе места проведения Суперкубка России: РФС должен учесть желание команд
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков выступил против Суперкубка России в Петербурге, РФС должен это учесть, но решение всё равно ему принимать», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

По его словам, сейчас важно, чтобы и «Зенит» высказал свою позицию. Он также отметил, что на решение РФС не повлияет тот факт, что Москва провела уже четыре из шести матчей за Суперкубок.  

Красно-белые обыграли в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1). В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У бело-голубых отличился Арсен Захарян (55-я).

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской премьер-лиге, набрав 61 очко. Таким образом, московский клуб в матче за Суперкубок России сыграет с сине-бело-голубыми.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» за Суперкубок России.

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