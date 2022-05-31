КДК РФС рассмотрит удаления Николсона и Макарова в финале Кубка России

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о повестке ближайшего заседания комитета по финальному матчу Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
КДК РФС рассмотрит удаления Николсона и Макарова в финале Кубка России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Будем рассматривать два удаления — Николсона и Макарова. Также рассмотрим использование пиротехники и скандирование ненормативной лексики болельщиками «Динамо». Рассмотрим выход за пределы технической зоны Ваноли и Шварца», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Красно-белые обыграли в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1). В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11') и Квинси Промес (73'). У бело-голубых отличился Арсен Захарян (55')

Ранее полузащитник «Динамо» Денис Макаров поблагодарил болельщиков московского клуба за поддержку в сезоне-2021/22.

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