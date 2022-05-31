КДК РФС рассмотрит удаления Николсона и Макарова в финале Кубка России
- РИА Новости
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«Будем рассматривать два удаления — Николсона и Макарова. Также рассмотрим использование пиротехники и скандирование ненормативной лексики болельщиками «Динамо». Рассмотрим выход за пределы технической зоны Ваноли и Шварца», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Красно-белые обыграли в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1). В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11') и Квинси Промес (73'). У бело-голубых отличился Арсен Захарян (55')
Ранее полузащитник «Динамо» Денис Макаров поблагодарил болельщиков московского клуба за поддержку в сезоне-2021/22.