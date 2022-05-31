Макаров с восхищением высказался о поддержке фанатов «Динамо»

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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поблагодарил болельщиков московского клуба за поддержку в сезоне-2021/22.
Макаров с восхищением высказался о поддержке фанатов «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«В первую очередь я благодарю всех преданных болельщиков «Динамо» и тех, кто желал нам много побед в этом сезоне. Кто каждый матч в сезоне был с нами при любом раскладе, что бы там ни происходило и как бы все ни завершилось», — написал Макаров в социальных сетях.

По его словам, сезон-2021/22 получился сложным для «Динамо». При этом 25-летний футболист признался, что был счастлив завоевать бронзовую медаль чемпионата России и принять участие в финальном матче Кубка страны со «Спартаком». Он также поблагодарил тренерский штаб и партнёров по команде.

«Спасибо команде, тренерскому штабу и всему персоналу, кто был с нами. В такое тяжёлое время мы были все вместе и довели дело до конца! Двигаемся дальше к новым победам и с поднятой головой», — заключил Макаров.

Макаров в минувшем сезоне забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче.

«Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2).

Ранее в «Динамо» рассказали об эмоциональном прощании со Шварцем.

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