Капризов — об отношении к россиянам в НХЛ: никак не изменилось
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«Не хочу что-то говорить о ситуации на Украине. Местные ребята спрашивали, какие-то новости показывали. Никаких вопросов вроде не задавали. К нам с Димой Куликовым отношение никак не изменилось. Никто со мной ничего не сделал», — цитирует Капризова РИА Новости.
«Миннесота» заняла по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22 второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Дина Эвасона в первом раунде серии плей-офф уступила «Сент-Луис Блюз» (2-4).
Капризов в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача).
Ранее сообщалось, что Капризов возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли — 2022.