Капризов — об отношении к россиянам в НХЛ: никак не изменилось

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что отношение к российским игрокам в Северной Америке не претерпело никаких изменений из-за ситуации на Украине.

«Не хочу что-то говорить о ситуации на Украине. Местные ребята спрашивали, какие-то новости показывали. Никаких вопросов вроде не задавали. К нам с Димой Куликовым отношение никак не изменилось. Никто со мной ничего не сделал», — цитирует Капризова РИА Новости.

«Миннесота» заняла по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/22 второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Дина Эвасона в первом раунде серии плей-офф уступила «Сент-Луис Блюз» (2-4).

Капризов в 81 матче регулярки набрал 108 очков (47 голов и 61 результативная передача).

Ранее сообщалось, что Капризов возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли — 2022.