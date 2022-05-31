Уилкшир отреагировал на уход Шварца из «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался об уходе главного тренера бело-голубых Сандро Шварца.

«Уверен, что Шварца запомнят как одного из лучших тренеров «Динамо» за последние годы. Его знания, страсть, желание победить были очевидны», — цитирует Уилкшира «Спорт-Экспресс».

Под руководством немецкого специалиста «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году. Под его руководством «Динамо» выиграло 32 игры.

Ранее Шварц попрощался с болельщиками «Динамо».