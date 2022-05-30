Шварц попрощался с болельщиками «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поблагодарил болельщиков и всех сотрудников клуба.

«Последние дни получились столь трудными, потому что я должен был проститься с «Динамо». К сожалению, в концовке нам не хватило удачи, чтобы отпраздновать огромный успех. Но мы всё равно можем гордиться тем, чего мы достигли вместе», — цитирует Шварца пресс-служба клуба.

По его словам, бело-голубые стали топ-командой, у которой есть узнаваемое лицо, привлекательная и успешная философия игры, а также игроки, которые добились огромного прогресса.

«Хочу поблагодарить фанатов от всего сердца. За ваше уважение, за вашу поддержку, за ваше доверие. Я бы с радостью сказал персональные слова благодарности каждому болельщику и каждому сотруднику», — добавил Шварц.

Он также отметил, что надеется увидеться с командой в будущем в гораздо лучших обстоятельствах.

Под руководством немецкого специалиста «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году. Под его руководством «Динамо» выиграло 32 игры.

Ранее сообщалось, что помощник Шварца Волкан Булут и директор по видеоаналитике Даниэль Фишер покинули московский клуб.