Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2022

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Полузащитник сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария сообщил, что планирует завершить карьеру в национальной сборной после чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2022
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

«После чемпионата мира в Катаре я перестану выступать за национальную команду. После ЧМ настанет момент, чтобы в сборной играли другие, молодые ребята. Они выступают на мировом уровне, прогрессируют и постепенно будут доказывать, что способны представлять сборную Аргентины», — приводит слова Ди Марии Mundo Deportivo.

34-летний хавбек провёл за национальную сборную 121 матч, забил 24 мяча и отдал столько же результативных передач.

Чемпионат мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В групповой стадии сборная Аргентины сыграет с национальными командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

Ранее капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини сообщил, что принял решение завершить карьеру в национальной команде.

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