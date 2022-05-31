Ди Мария завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2022
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«После чемпионата мира в Катаре я перестану выступать за национальную команду. После ЧМ настанет момент, чтобы в сборной играли другие, молодые ребята. Они выступают на мировом уровне, прогрессируют и постепенно будут доказывать, что способны представлять сборную Аргентины», — приводит слова Ди Марии Mundo Deportivo.
34-летний хавбек провёл за национальную сборную 121 матч, забил 24 мяча и отдал столько же результативных передач.
Чемпионат мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В групповой стадии сборная Аргентины сыграет с национальными командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.
Ранее капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини сообщил, что принял решение завершить карьеру в национальной команде.