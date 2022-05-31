Савин объявил о переезде клуба «Красава» из России

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Президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин рассказал, что команда покинет территорию России.
Савин объявил о переезде клуба «Красава» из России
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Все спрашивают, что будет с клубом «Красава». Мы будем жить, сохраним цвета, название, часть нынешнего состава и, конечно, свой путь, но уже не в Российской Федерации», — написал Савин в социальных сетях.

По его словам, клуб продолжит искать и развивать молодых игроков из России и бывшего СНГ. Он также добавил, что фанаты узнают новое место расположения команды в ближайшем будущем.

ФК «Красава» был основан в 2021 году. Команда по результатам сезона-2021/22 в Футбольной национальной лиге — 2 (ФНЛ-2) заняла шестое место в своей группе.

Савин в апреле на своём канале опубликовал видео с украинскими футболистами, которое вызвало негативную реакцию у российских экспертов.

Ранее Савин принял решение покинуть Россию.

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