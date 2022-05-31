Месси: коронавирус вызвал у меня осложнения из-за поражения лёгких
- AP
«Коронавирус действительно серьёзно ударил по мне. Симптомы, думаю, были схожи с теми, что и у большинства людей. Температура, кашель, боль в горле. Коронавирус вызвал у меня осложнения, пострадали лёгкие. Из-за поражения лёгких я не мог даже бегать полтора месяца и тренироваться», — цитирует TyC Sports 34-летнего форварда сборной Аргентины.
Вместе с тем Месси признался, что ему стоило после болезни уделить больше внимания восстановлению организма.
«Я вернулся раньше, чем должен был, и только всё усугубил», — добавил он.
Месси в сезоне-2021/22 во всех турнирах провёл 34 матча, в которых забил 11 мячей и сделал 14 результативных передач.
Ранее Месси заявил, что «Реал» не был лучшей командой Лиги чемпионов.