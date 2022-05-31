Месси: коронавирус вызвал у меня осложнения из-за поражения лёгких

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, как перенёс коронавирусную инфекцию.
Месси: коронавирус вызвал у меня осложнения из-за поражения лёгких
  • AP

«Коронавирус действительно серьёзно ударил по мне. Симптомы, думаю, были схожи с теми, что и у большинства людей. Температура, кашель, боль в горле. Коронавирус вызвал у меня осложнения, пострадали лёгкие. Из-за поражения лёгких я не мог даже бегать полтора месяца и тренироваться», — цитирует TyC Sports 34-летнего форварда сборной Аргентины.

Вместе с тем Месси признался, что ему стоило после болезни уделить больше внимания восстановлению организма.

«Я вернулся раньше, чем должен был, и только всё усугубил», — добавил он.

Месси в сезоне-2021/22 во всех турнирах провёл 34 матча, в которых забил 11 мячей и сделал 14 результативных передач.

Ранее Месси заявил, что «Реал» не был лучшей командой Лиги чемпионов.

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