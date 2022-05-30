Месси: «Реал» не был лучшей командой Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался о победе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22.

«Реал» убил нас. Лучшие не всегда побеждают. «Реал», не отнимая у них ничего, является победителем Лиги чемпионов, и они всегда рядом, но это была не лучшая команда в этой Лиге чемпионов. И всё же они победили всех», — цитирует Месси TyC Sports.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. В финальном матче команда Карло Анчелотти переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0.

В 1/8 финала турнира мадридский клуб выбил ПСЖ, победив с общим счётом 3:2.

Ранее Лионель Месси выразил уверенность в том, что форвард «Реала» Карим Бензема выиграет «Золотой мяч».