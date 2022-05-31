Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли

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Стал известен состав полуфинальных пар плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли
  • AP

«Нью-Йорк Рейнджерс» 31 мая нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» (6:2) в седьмом матче серии. Счёт стал 4-3 в пользу «синерубашечников». В финале Восточной конференции команда из Нью-Йорка сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На Западе путёвку в финал разыграют «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз».

Первый матч между «Колорадо» и «Эдмонтоном» пройдёт 1 июня, «Рейнджерс» сыграют с «Тампой» 2 июня.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что Игорь Шестёркин замечательно показывает себя и претендует на MVP сезона-2021/22.

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