Шестёркин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по победам в плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграл «Каролина Харрикейнз» и вышел в полуфинал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голкипер синерубашечников Игорь Шестёркин одержал вторую победу в решающих играх плей-офф НХЛ и вышел на второе место в истории клуба по этому показателю. Больше побед у бывшего вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста (6).

Седьмая игра серии (4-3), которая прошла в городе Роли, завершилась со счётом 6:2 в пользу команды из Нью-Йорка.

Шестёркин отразил 37 бросков и был признан первой звездой матча. Артемий Панарин сделал одну результативную передачу.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что Шестёркин замечательно показывает себя и претендует на MVP сезона-2021/22.