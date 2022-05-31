Шестёркин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по победам в плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях обыграл «Каролина Харрикейнз» и вышел в полуфинал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голкипер синерубашечников Игорь Шестёркин одержал вторую победу в решающих играх плей-офф НХЛ и вышел на второе место в истории клуба по этому показателю. Больше побед у бывшего вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста (6).

Седьмая игра серии (4-3), которая прошла в городе Роли, завершилась со счётом 6:2 в пользу команды из Нью-Йорка.

Шестёркин отразил 37 бросков и был признан первой звездой матча. Артемий Панарин сделал одну результативную передачу.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что Шестёркин замечательно показывает себя и претендует на MVP сезона-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить