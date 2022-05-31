Шестёркин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по победам в плей-офф НХЛ
Голкипер синерубашечников Игорь Шестёркин одержал вторую победу в решающих играх плей-офф НХЛ и вышел на второе место в истории клуба по этому показателю. Больше побед у бывшего вратаря «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста (6).
Седьмая игра серии (4-3), которая прошла в городе Роли, завершилась со счётом 6:2 в пользу команды из Нью-Йорка.
Шестёркин отразил 37 бросков и был признан первой звездой матча. Артемий Панарин сделал одну результативную передачу.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что Шестёркин замечательно показывает себя и претендует на MVP сезона-2021/22.