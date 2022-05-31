Шестёркин назвал Василевского лучшим вратарём в мире

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Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказался об игре голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Василевский — лучший голкипер в мире на данный момент», — цитирует Шестёркина New York Post.

Шестёркин также признался, что его «немного потряхивает перед игрой» в матчах плей-офф.

«Однако когда я выхожу на лёд, то стараюсь обо всём забыть и сконцентрироваться на шайбе», — добавил он.

«Рейнджерс» и «Тампа» встретятся в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ. Шестёркин и Василевский являются основными голкиперами своих команд.

Голкипер «Рейнджерс» в седьмом матче серии с «Каролина Харрикейнз» (6:2) отразил 37 бросков и был признан первой звездой встречи.

Ранее сообщалось, что пас Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и выйти в полуфинал НХЛ.

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