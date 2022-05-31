Карякин: у меня было больше ожиданий от работы Ваноли в «Спартаке»

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Гроссмейстер Сергей Карякин высказался о работе главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

«У меня от его работы было больше ожиданий. Казалось, он способен на большее. Ему дали поработать, это нормально. Думаю, что руководство всё делает правильно», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

Итальянский специалист возглавил столичный клуб в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые заняли десятое место в первенстве Российской премьер-лиги в сезоне-2021/22 и завоевали Кубок России по футболу, обыграв в финале «Динамо» (2:1).

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Ваноли может заменить любой российский специалист.

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