Червиченко: Ваноли в «Спартаке» может заменить практически любой тренер РПЛ

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главного тренера красно-белых Паоло Ваноли может заменить любой российский специалист.
Червиченко: Ваноли в «Спартаке» может заменить практически любой тренер РПЛ
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«Ваноли может заменить практически любой тренер РПЛ. Если мы говорим о качественном тренере для «Спартака», это может быть и Слуцкий, и Осинькин. Если уходит Федун, я думаю, что можно ждать возвращения Карпина», — цитирует Червиченко «Спорт день за днём».

Итальянский специалист возглавил столичный клуб в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые заняли десятое место в первенстве Российской премьер-лиги в сезоне-2021/22 и завоевали Кубок России по футболу, обыграв в финале «Динамо» (2:1).

Ранее в «Спартаке» ответили, останется ли Ваноли в клубе.

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