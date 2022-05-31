В «Спартаке» поблагодарили фанатов за поддержку на финальном матче Кубка России
«Красно-белые, ещё раз спасибо за вашу феноменальную поддержку во вчерашнем финале. Было невероятно классно видеть «Лужники» преимущественно в наших цветах», — говорится в сообщении.
«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России бело-голубых (2:1). В составе красно-белых голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).
Ранее гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал победу «Спартака» в Кубке России по футболу.