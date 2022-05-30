Карякин: удача в финальном матче Кубка России была на стороне «Спартака»

Гроссмейстер, болельщик «Спартака» Сергей Карякин прокомментировал победу команды в Кубке России по футболу сезона-2021/22.

«Отличный, очень боевой матч! Я получил удовольствие и от игры, и от результата. Очень красивые голы! Думал, уже будет серия пенальти. У Фомина был стопроцентный показатель по пенальти. Удача была на нашей стороне», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

Красно-белые обыграли в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1). В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У бело-голубых отличился Арсен Захарян (55-я).

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» за Суперкубок России.