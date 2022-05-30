«Зенит» победил ЦСКА и сократил отставание в финальной серии Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 97:95 в пользу гостей.

В составе «Зенита» самым результативным стал Билли Бэрон, который набрал 21 очко. Ещё 16 очков получил Алекс Пойтресс. У ЦСКА отличился Алексей Швед, набравший 32 очка. Дабл-дабл оформил Никола Милутинов (15 очков и 10 подборов).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестая игра пройдёт 2 июня.

Ранее сообщалось, что казанский УНИКС завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.