«Зенит» победил ЦСКА и сократил отставание в финальной серии Единой лиги ВТБ
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Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 97:95 в пользу гостей.
В составе «Зенита» самым результативным стал Билли Бэрон, который набрал 21 очко. Ещё 16 очков получил Алекс Пойтресс. У ЦСКА отличился Алексей Швед, набравший 32 очка. Дабл-дабл оформил Никола Милутинов (15 очков и 10 подборов).
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Шестая игра пройдёт 2 июня.
Ранее сообщалось, что казанский УНИКС завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.