ЦСКА в овертайме победил «Зенит» в четвёртой игре финала Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА нанёс поражение в гостях в четвёртом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом».

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась после двух овертаймов со счётом 111:110 в пользу московской команды.

В составе ЦСКА самым результативным стал Уилл Клайберн, который набрал 33 очка. Дабл-дабл оформил Никола Милутинов (20 очков и 17 подборов). У «Зенита» больше всех очков набрал Билли Бэрон (28).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Пятая игра пройдёт в Москве 30 мая.

Ранее сообщалось, что УНИКС стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ.