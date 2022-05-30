Николич заявил, что не ведёт переговоры с клубами из Сербии

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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о предложениях работы из Сербии.
Николич заявил, что не ведёт переговоры с клубами из Сербии
  • РИА Новости

«Я знаю, что ходят слухи, но у меня нет новостей. Мне нечего принимать, потому что предложений не поступало», — цитирует Николича Meridian Sport.

Напомним, что Николич был уволен из «Локомотива» в октябре 2021 года. Под руководством сербского специалиста команда завоевала Кубок России сезона-2020/21.

СМИ сообщают, что тренером интересуются московские ЦСКА и «Динамо», а также сербский «Партизан».

Ранее агент Николича заявил, что никакого контакта с ЦСКА у сербского тренера не было.

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